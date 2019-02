Download Festival anuncia su cartel nacional

A Berri Txarrak se suman ahora 13 nuevas bandas nacionales que forman el cartel nacional de esta tercera edición de Download Festival Madrid.

Ànteros, quinteto de post-hardcore de Barcelona, llega al escenario del Download Madrid 2019 para poner la guinda a la gira de presentación de su disco Cuerpos Celestes, que le ha llevado a muchos rincones de la península y de Europa .

Cuerpos Celestes ha sorprendido por la calidad y contundencia de sus composiciones, por su base rítmica atronadora y por la sensación que transmite: el universo de Ànteros se está expandiendo a la velocidad del sonido. En directo no solo mantienen el nivel, sino que lo superan.

BALA son Anxela (guitarra y voz) y Violeta (batería y voz), un dúo gallego de difícil clasificación. Su sonido recuerda a los grupos de rock intenso de los 90, en el que se mezclan varias influencias, que van desde el grunge al stoner pasando por el hardcore y el punk.

Tras formar parte de otros proyectos musicales del underground gallego, BALA nace poco antes del verano de 2014​. Tras la buena acogida, graba dos discos de estudio Human Flesh y Lume, con los que está girando por todo el mundo.

BONES OF MINERVA es una banda ubicada en el metal cuyo punto fuerte es su capacidad para abrazar diferentes estilos. La banda está compuesta por Blue (voces), Chloé (bajo), Ruth (guitarras) y Nerea (batería).

Asentándose poco a poco como uno de los grupos revelación de la escena del metal nacional, BONES OF MINERVA aporta siempre algo nuevo, diferente, tanto en sus grabaciones como sobre el escenario. Su sonido ecléctico busca combinar elementos viscerales y etéreos. En sus composiciones funden riffs pesados con pasajes oníricos sacados de antiguos rituales y los marida con una voz que va hasta el límite, escupiendo letras críticas y por momentos introspectivas.

Blue Mountains, que ha tenido una gran acogida, es su primer y único disco hasta la fecha. Finalizada la gira de presentación de este trabajo, actualmente Bones of Minerva se ha encerrado para dar rienda suelta a los cimientos de lo que será su segundo álbum.

Cannibal Grandpa es un joven proyecto de música extrema que combina varias vertientes diferentes del Death Metal, como el slam o brutal death, a la vez que recoge las influencias más actuales del hardcore.

Esta banda madrileña ha logrado posicionarse como la formación de deathcore más reconocida dentro del territorio peninsular, además de haber irrumpido en la escena internacional adquiriendo una posición importante dentro del panorama underground.

EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO es una banda de culto formada por Reaper Model (Batería y percusión), Weasel Joe (Guitarra I), Reverb Myles (Guitarra II) y Skybite (Bajo) que se mueve entre el postrock y el doom instrumental.

Cada uno de los miembros tiene influencias musicales muy variopintas y diferentes, lo que les hace componer sonidos, atmósferas y estridencias dignas de escucha. El Altar del Holocausto crea canciones con desarrollos y atmósferas muy densas, melódicas y profundas que transmiten al oyente a diferentes estados, ofreciendo además un show que no deja indiferente a nadie.

Actualmente se encuentran ultimando los detalles de la presentación en directo de su cuarto trabajo de estudio IT, que podremos disfrutar en su paso por Download Madrid.

Formados en 2007, Graveyard se ha establecido como una de las bandas referentes, tanto a nivel nacional como europeo, de death metal de corte clásico y atemporal.

Con varios Ep’s, splits y 3 discos publicados – One with the Dead (2009), The Sea Grave (2013) y …For Thine is the Darkness (2016) -, el grupo se encuentra a las puertas de lanzar su nuevo trabajo, bajo el sello germano War Anthem Records, el cual presentará el próximo mes de junio en Download Festival Madrid 2019.

Hiranya presentará en exclusiva en Download su segundo álbum Breathe Out. Con su metalcore y death melódico, los madrileños harán botar cabezas desde primera hora de la tarde en un show que no se puede perder ningún seguidor de In Flames, Soilwork, As I Lay Dying o Killswitch Engage.

Con su facilidad para las voces más feroces y también las más bellas, Sara Bowen y sus compañeros te dejarán alucinado con la dualidad de sus canciones. Sin duda, una de las revelaciones del momento.

LE TEMPS DU LOUP es un trío de post-metal instrumental que comienza su andadura en Madrid a finales de 2011. Con su primer EP homónimo (2013) da sus primeros conciertos acompañando a artistas como Junius o Abysse, mientras trabaja en su segundo EP ‘Jauría‘ (2014). Este lanzamiento, que agota su edición física pocos meses después de la salida viene seguido por numeros conciertos por todo el país.

Tras unos meses volcados en la composición de nuevo material, el trío entra en Sadman Studio para grabar su primer LP, ‘Cardinal‘, que vio la luz en septiembre de 2018. ‘Cardinal‘ muestra una faceta mucho más rica en dinámicas y personal, desarrollando ambos extremos del grupo: las partes más pesadas aumentan su intensidad y los pasajes más atmosféricos suenan más depurados que nunca.

Este 2019 verá la primera incursión de Le Temps Du Loup a Europa a partir de primavera y su paso por varios festivales, donde se incluye la tercera edición de Download Festival Madrid.

Catalogados como una mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de azúcar, MEGARA se ha situado en el punto de mira de tanto de la prensa como del público.

Su faceta bipolar mezcla la tenebrosidad con el lado totalmente opuesto, cargado de unicornios, chucherías y el color fucksia. La misma banda ha llegado a autodenominarse “Fucksia rock”.

Con Siete, su primer disco, se sumergió en su tour de presentación con el que ha abierto los conciertos de bandas internacionales como Anthrax, Three Days Grace o You Me At Six. Además ha participado en importantes eventos nacionales.

Con su nuevo disco Aquí Todos Estamos Locos, Megara se adentra en un concepto renovado y moderno de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, temática de sus directos, todos sin duda sorprendentes.

El más salvaje quinteto bilbaíno está de vuelta con su tercer disco Rise of the serpent, elegido el mejor disco de metal nacional 2018 por MondoSonoro.

Siguiendo la estela de su aclamado anterior trabajo, Full Moon in Scorpio´ (mejor disco nacional 2017 por RockZone), este disco se atreve sin complejos con sonoridades más marcadamente de heavy metal de corte clásico y tiene un carácter mucho más epico y luminoso, sin dejar atrás la personal fusión de hard rock 70’s, occult rock y doom a la que la banda nos tiene acostumbrados.

Tras presentar Rise of The Serpent en Bilbao, Barcelona y Madrid con un gran éxito de convocatoria, el grupo está inmerso en la internacionalización de su propuesta, mientras continúa girando por toda la península y prepara el inminente anuncio de una gira europea para el próximo verano.

Los madrileños Toundra comenzaron el viaje en 2007. Su sonido combinado con riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas les ha llevado a convertirse en una de las bandas instrumentales más aplaudidas de Europa. En un tiempo récord el grupo publicó tres discos de manera independiente, giró por varios países y participó en algunos de los festivales más relevantes del mundo.

Ahora, en 2018, Toundra regresa con su quinto disco, Vortex. Un disco que le ha vuelto a llevar a lo más alto de las listas de ventas (#4) y ya ha presentado en una extensa gira Europea de 25 fechas y en Mexico, entre las cuales se encuentra el Download Festival Madrid.

Vita Imana es una banda de groove metal compuesta por seis músicos que nace en 2005 de la fusión de raíces tribales y el metal más pesado de los años 90, una interesante mezcla de ambientes calmados y pasajes agresivos con la influencia del sonido más actual. Destaca también especialmente por su excelente producción en estudio y la espectacular puesta en escena en sus directos.

Vita Imana está considerada una de las formaciones jóvenes más reconocidas del panorama nacional, y puede presumir de haber pisado los escenarios de algunos de los festivales más importantes. A finales de diciembre de 2018 el grupo lanza el single Desfiguradas, adelanto de su quinto álbum de estudio, BOSA, que verá la luz en primavera de 2019.

Walking With Wolves es una joven banda madrileña nacida a finales de 2015. A pesar de su corta trayectoria, su trabajo, dedicación y el apoyo de sus fans le ha llevado a llenar grandes salas de la capital y a conquistar los escenarios de diversos festivales.

Parallels, su álbum debut, es una visión diferente de todo lo que se ha escuchado hasta ahora dentro del rock y metal, creando aquí lo que un gran público joven busca fuera del país.

3W es la nueva energía que viene empujando fuerte, aire fresco a la escena rock que cada cierto tiempo se renueva y se reinventa a sí misma.