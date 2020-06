¿Anunciarán Doves un nuevo disco este mismo viernes?

En enero, la banda británica Doves sorprendió a sus fans con el anuncio de que estaban dando las últimas pinceladas a su nuevo disco, nada menos que el primero en 11 años desde que lanzaran Kingdom of Rust en 2009.

Sin embargo después paso lo que ya todos sabemos, y con la pandemia del coronavirus, dichos planes parece que se pusieron en pausa. Sin embargo, tanto la página web de la banda como sus perfiles en redes sociales han amanecido hoy con una cuenta atrás que acabará, en principio, este viernes 19 de junio. Suponemos que será el momento en el que sabremos los detalles de este disco y quizá, un primer adelanto que ya estamos deseando escuchar.

Recordemos que este trabajo supondrá el quinto álbum en la discografía de la banda británica, que ya puedes escuchar en Apple Music y Spotify y que incluye trabajos como Lost Souls de 2000, The Last broadcast de 2002, Some Cities de 2005 y Kingdom of Rust de 2009.

Y para aquellos que quieran aún más, recordar que el año pasado, debido a su reunión en vivo, reeditaron sus primeros tres álbumes en unos vinilos de edición limitada con los que aún puedes hacerte.