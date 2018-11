“Don’t Stop Believing”: Llega el Primavera Pack 2019

En el día en el que los festivales se han vuelto locos y han empezado a confirmar nombres al mismo tiempo (ver Mad Cool, FIB, Low Festival y Les Arts), el Primavera Sound no se ha querido quedar atrás y ha estrenado una novedad, aunque no tiene nada que ver con nombres para su cartel, ya que el festival barcelonés se caracteriza por anunciar el cartel al completo, no dando pequeñas pinceladas.

Se trata del Primavera Pack 2019, que pondrán a la venta bajo el lema Don’t Stop Believing e incluye el tradicional abono para la edición 2019, claro, pero también diversos obsequios y ventajas exclusivas para sacarle el máximo partido a la próxima edición del festival, que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio de 2019 al precio de 185 € (más gastos de gestión y de envío) en Redtkt y próximamente en Ticketmaster.

Por el momento, solo está en preventa, pero si estás a un paso de decidirte, esto es lo que va a incluir:

– Abono Primavera Sound Barcelona 2019 con las siguientes prestaciones: Acceso preferente a los conciertos programados en el Auditori Rockdelux del Parc del Fòrum y a la programación de Primavera a la Ciutat (hasta completar aforo y excepto en aquellas actuaciones para las cuales se requiera de un ticket de reserva)

– Libro oficial Primavera Sound 2019 (vale a canjear en el stand de merchandising oficial de Primavera Sound durante el festival)

– Descuento de 5 € en la compra de merchandising de Primavera Sound 2019 en el stand de merchandising oficial del festival. Válido en compras de importe igual o superior a 10 €

– Tote bag

– Gorra

– Libreta

– Taza (no apta para microondas)

– Imán de nevera abrebotellas