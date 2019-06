Doctor Music Festival anuncia la cancelación de su próxima edición

La organización del festival Doctor Music ha anunciado este miércoles la cancelación de su edición de 2019. El evento, que iba a celebrarse los días 12, 13 y 14 de julio, ha comunicado la decisión y ha asegurado que se devolverá el importe de los abonos y entradas adquiridos.

El motivo, según aclara una nota de prensa, ha sido el alto número de devoluciones que sufrió el festival al tener que reubicar el recinto tras una decisión de la ACA (Agencia Catalana del Agua). No en vano, este organismo entendía que no estaba asegurada la evacuación de las personas asistentes en caso de inundaciones en Escalarre, lugar donde fueron celebradas las primeras ediciones del Doctor Music.

El cambio a Montmeló no gustó a parte de la audiencia y el ritmo de venta de las últimas semanas ha hecho que la organización del festival se vea obligada a tomar la decisión de cancelar su edición de regreso, ya que “no sería posible alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado“.

La edición de 2019, que contaba con la presencia de The Strokes, Rosalía o Christine & The Queens, suponía la reencarnación del Doctor Music casi 20 años después. El festival ya se había topado anteriormente con otros contratiempos como la baja de The Prodigy tras la trágica muerte de Keith Flint o la cancelación del show con holograma de Frank Zappa.