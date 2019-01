Doce nuevos nombres para el Mallorca Live Festival

El Mallorca Live Festival ha anunciado hoy doce nombres nuevos que formarán parte de su programación.

Amaia, la ganadora de Operación Triunfo 2017 es la que encabeza estas confirmaciones. La artista navarra vendrá presentando su disco debut, un álbum del que sólo se conoce una canción, pero que debido a su expectación le ha asegurando a la cantante un lugar privilegiado en este festival.

Entre los confirmados también destacan los gallegos Novedades Carminha. Vendrán presentando su nuevo trabajo que saldrá a principios de este año. El festival también contará con Pavvla, permitiendo a sus asistentes disfrutar con las versiones en directo de su último disco, Secretly Hoping You Catch Me Looking.

También actuarán en el Malloca Live Festival The Mani-Las, el nuevo proyecto de Maika Makovski, Mariana Pérez y Olaia Bloom. Y también se añade al cartel Side Chick.



En un lado menos indie el festival ha optado por traer a artistas de hip hop como Dellafuente y Ayax y Prox. Por otro lado, las DJ Maya Jane Coles y Ley DJ.

Las confirmaciones de hoy se completan con los británicos Her’s y los mallorquines Jorra i Gomorra y Ombra.

El festival se llevará a cabo el 10 y 11 de mayo en Calvià. Previamente el festival había anunciado importantes nombres tanto a nivel nacional como internacional. Jamiroquai, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla o La M.O.D.A. son algunos de los artistas que pasarán por el Mallorca Live Festival. Las entradas ya se encuentran disponibles aquí.