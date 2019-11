Doble ración de Nine Inch Nails: reedicion de “With Teeth” y versión extendida de la BSO de “Bird Box”

Nine Inch Nails han anunciado la reedición en vinilo de su álbum de 2005 With Teeth. Esta nueva edición ha sido “meticulosamente preparada” por Trent Reznor y Atticus Ross junto con el director de arte de Nine Inch Nails, John Crawford, enibcluye “muchos detalles que tal vez nunca se noten pero que nos interesaban como artistas“.

Pero no son las únicas novedades de Reznor y Ross, ya que también confirmaron que habrá una versión extendida de la banda sonora para la película Bird Box, que fue estrenada en Netflix.

En resumen, encontraremos más de dos horas de música creada para la película protagonizada por Sandra Bullock en una caja de 4xLP.

Ambos lanzamientos de vinilo están disponibles ahora a través de la tienda web oficial de la banda, así que date prisa para hacer tu reserva.