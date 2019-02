Doble noticia para The Rebels: nuevo videoclip y tres conciertos para la gira

The Rebels lanzan videoclip de When You Drag Me Down y anuncian gira de tres conciertos únicos en Barcelona ,Madrid y Cádiz, semanas después de lanzar un out-take de su último trabajo Mafia, que se publicó en 2017.

Se trata de los temas extras When You Drag Me Down como single, para el que hoy lanzan videoclip, junto a una versión del Truth Hits Everybody de The Police.

Dirigido por Roberto Peromingo de LittleClip Production Team, estamos ante una canción con ciertos aires a sabor de raíces americanas que encajan perfectamente con las imágenes del videoclip recordando a los pioneros y esos locos aventureros que viven alejados del mundo moderno entre bosques y montañas.

Además, The Rebels además presenta una gira especial de tres conciertos únicos en Barcelona, Madrid y Cádiz.

El 9 de marzo estarán Barcelona (Sidecar), el 22 de marzo en Madrid (El Sol) y el 30 de marzo en Cádiz (Soho). En todos ellos comparten cartel con dos bandas de Red Fox Music: Smokers Die Young y Gyoza.

También tendrán algunas fechas en festivales para este verano, ya confirmados en el Sonorama de Aranda de Duero y Red Pier Festival de Castellón.