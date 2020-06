Dizzy ya tiene fecha y título para su nuevo disco. Se llamará The Sun And Her Scorch y saldrá a la venta el próximo 31 de julio a través de Pod/Inertia Music. Además, ya han estrenado una nueva canción titulada Roman Candles que viene acompañado de un videoclip que hoy os mostramos.

Sobre Roman Candles, la nueva canción de Dizzy

Roman Candles supone el tercer adelanto de este The Sun And Her Scorch después de Sunflower y The Magician. Como la define la cantante Katie Munshaw, se trata de una canción sobre “lo insegura que me siento al ser alguien que ha hecho de la música su trabajo. Tengo un miedo real a que nunca tendré una casa ni podré mantener a una familia debido a la decisión que he tomado, así que, por supuesto, eso me asusta. Creo que he dejado la banda una docena de veces desde que comenzamos y luego terminé cambiando de opinión una hora después porque sé que solo lo motiva el miedo”, afirma.

La canción viene acompañada por un videoclip dirigido por Michael Pugacewicz que ya podemos ver a continuación.

Sobre The Sun And Her Scorch, el nuevo disco de Dizzy

Para grabar si nuevo trabajo, segundo de su carrera tras Baby Teeth en 2018, se metieron en los estudios Mechanicland Studio de Quebec (Canadá) y en el sótano de la casa de la madre de la propia Munshaw para auto-producirse con la ayuda de Craig Silvey (Arcade Fire, Florence + The Machine) en la mezcla.

Sonre el disco, Munshaw afirma que “quería ser completamente honesta acerca de las cosas que nadie quiere admitir, como estar celoso de tus amigos o alejar de ti a las personas que te aman. Entonces, en lugar de tratarse de un desamor romántico, se trata realmente de un desamor contigo mismo“.

Mientras esperamos la llegada del nuevo trabajo, podemos ir disfrutando del anterior en plataformas de streaming como Apple Music o Spotify.