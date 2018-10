Disturbed vuelven a España el próximo año y confirman dos fechas en las que presentarán su nuevo disco, Evolution, en nuestro país.

Parte importante de la historia moderna del rock, la mítica banda Disturbed vuelve a nuestro país 16 años después de su última visita. Las citas serán el 18 de abril en la sala La Riviera de Madrid y el 19 de abril en la Razzmatazz de Barcelona. Las entradas estarán disponibles en Live Nation a partir del 26 de octubre y en preventa para los miembros de la platarforma un día antes, el 25 de octubre.

Disturbed han vendido a lo largo de su carrera más de 16 millones de discos desde su aparición en 1996. En el año 2000 publicaron su opera prima Sickness y en 2015 se atrevieron a versionar The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, siendo ésta nominada a un Grammy como ‘Best Rock Performance‘. Además, son junto a Metallica el único grupo en conseguir cinco números 1 consecutivos.

Precisamente, este viernes 19 de octubre sale a la venta Evolution, el nuevo disco de Disturbed. A continuación podéis disfrutar de Are you ready?, canción adelanto del disco que suma ya más de cinco millones de reproducciones en YouTube y más de seis en Spotify.