La película basada en la juventud de Han Solo no sólo no ha tenido el éxito esperado en taquilla sino que también ha derivado que Disney, quienes por otra parte se encuentran en medio de la disputa por la compra de Fox, ha tomado la decisión de dejar en pausa todos los spin off de la saga que estaban previstos para los próximos años.

Con esta con esta decisión, Disney y Lucasfilm muestran una clara focalización de cara a la próxima película de Star Wars, que cerrará esta nueva trilogía, ya confirmada para su proyección en los cines el próximo 20 de diciembre de 2019. Una acción que denota que ambas marcas quieren centran todos sus esfuerzos para preparar con fuerza y calidad Star Wars: Episode IX.

Después, ya casi en 2020, será el momento de pensar en una nueva remesa de spin offs después del relativo fracaso de Han Solo. Eso quiere decir que, por el momento, las historias basadas en la vida de Obi Wan Kenobi y Boba Fett podrían no llegar a producirse. Veremos con el tiempo si es una decisión definitiva o abierta aún a cambios.