Disco Las Palmeras, Rayo y Rastrejo ofrecen un Halloween diferente en la Sala Sol de Madrid

Resuelva el misterio: Disco Las Palmeras. Sol. Rayo. Cálida. Noche de los muertos. Rastrejo. Disfraces. Halloween. Calabazas. Calaveras. Unir con puntos para llegar a la casilla de salida.

Sol y Cálida se asocian fácilmente, por sensaciones que provoca y temperatura. Y podríamos resolver como: Sol como sala o lugar de encuentro y Cálida como nombre del nuevo trabajo.

Unimos Sol a Rayo, por su luz. Luminosidad y meteorología. Seres de luz. Planetas y efectos.

Rastrejo, por nombre, sería más cercano a calabazas y calaveras.

Pero lo que une todo es Disco las Palmeras, que son quienes celebran su particular Halloween con sus nuevos sonidos agrupados en su nuevo trabajo Cálida. Doble novedad que por fin tienen a bien presentar como se merece, en la sala Sol de Madrid, hoy 31 de octubre de 2018.

Y no estarán solos, lo harán acompañados de las bandas Rayo y Rastrejo. Lo que viene siendo una gran fiesta de música y disfraces.

Los “palmeros” se han sumergido en nuevos sonidos, ampliando el rotundo abanico noise y dejándose mecer por aguas nuevas e iridiscentes nuevos colores proyectados sobre ellas. Los galaicos grabaron en Austin con Erick Wofford (Explosions in the sky, Daniel Jhonston…) y no sabemos si ha sido eso, o más su necesidad de experimentar y dejarse llevar por aristas más pop-soul-funk-psicodelia, apartando las capas de guitarras infinitas y dejando sitio para parar un poco los tempos, los juegos vocales, el bajo, los sintes, etc.

Uno de los discos que deberían salir en las listas de lo mejor del año.

Luego tenemos a Rayo, banda que reune a Tábata Pardo de Fuckaine, Marí Frigo de Agnes, Hilda Hund de Yay y Ágata de Las Odio, y que suenan a un viaje a los 90’s con filtro dream de los “ahora”, para sonar a algo así como “dream-pop-noise”. Escúchalas aquí.

Por último tienes la oportunidad de disfrutar de Rastrejo, nombres bajo l que se esconde José Guerrero (Betunizer, Cuello, Jupiter Lion, Segunda persona…) que presentará El placer, disco en el que juega y experimenta con sonidos que puedes escuchar aquí.

Además, puedes disfrazarte, disfrutar de la vida y compartirla con muertos vivientes y gente sangrando y a los que se les salen las vísceras como cualquier otro día.

Hazte con tus entradas aquí.