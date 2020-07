Disclosure colaboran con Slowthai y Aminé para su nueva canción “My High”

Disclosure siguen presentando las canciones pertenecientes a su tercer disco Energy, que saldrá a la venta el próximo 28 de agosto a través de Island Records. Ahora, es el turno de una nueva canción titulada My High en la que colaboran con Slowthai y Aminé.

Sobre My High, la nueva canción de Disclosure

Se trata del segundo adelanto del dúo británico y su primera colaboración con Slowthai y Aminé. “Siempre hemos querido trabajar con raperos, pero no conocíamos ninguno y no tenemos forma de contactarles. No hay muchos raperos en nuestra ciudad de procedencia. Sin embargo, escribir My High con Aminé fue muy divertido, te puedes reír mucho con él y podría ser perfectamente cómico. Compone muy rápido y es impresionante verle hacerlo. proporcionó mucha energía a esta canción que ya de por sí era enérgica y cuando llegamos a casa a Londres en enero, solo había una persona capaz de estar al mismo nivel, Slowthai”, afirma.

Además, tuvieron tiempo de grabar un vídeo en México y Los Ángeles antes del confinamiento que nos presentan a continuación.

Tracklist de Energy, el nuevo disco de Disclosure