Disclosure incorporan armonías de jazz a una nueva canción

El dúo británico parece pisar el acelerador de cara al lanzamiento de su tercer álbum. No en vano, Disclosure han compartido su segunda canción en apenas una semana, Where Angels Fear To Tread.

En total, han sido tres las piezas que los hermanos Howard y Guy Lawrence han compartido desde que comenzaran en mayo con las sesiones de grabación. Lo que se desconoce es si entraran o no en el sucesor de Caracal, última referencia de Disclusure y que llegó en 2015.

En cuanto al tema compartido, es el resultado de la “obsesión” que han tenido con los grupos de jazz armónicos. “Queríamos intentar incorporar ese sonido en nuestra música“, han comentado los Lawrence, que se han referido a la banda The Four Freshmen como una de sus inspiraciones.

Hace unos pocos meses, Disclosure volvían al ruedo con Ultimatum y este mismo martes el dúo sorprendía con otra novedad, Moonlight. A este ritmo, el anuncio de su tercer disco debería estar al llegar.