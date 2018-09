Die Antwoord responden por vídeo a Eminem en una nueva polémica

Desde luego, no parece que Eminem haya hecho nuevos amigos con su recientemente publicado discos sorpresa Kamikaze, sino más bien todo lo contrario. Entre las numerosas respuestas y reacciones que ha recibido, tanto de artistas del ámbito del hip hop como de la música alternativa como Bon Iver, hoy nos quedamos con el vídeo que le han dedicado Die Antwoord.

El mosqueo del duo sudafricano procede de las letras del tema Greatest, en el que Eminem les menciona. En su momento, Die Antwoord se rió de cómo el estadounidense pronunciaba el nombre de su banda, y este se guardó la afrenta para contestarles en esta nueva canción con las siguientes frases:

I know there’s people that are pissed about the way I misprounouced a name, “DIE ANTWOORD!”

Fuck, I still can’t say this shit, but how quickly they forget

Who the fuck I was now Ninja try to duck my slugs

To let ya girl get fucked by Muggs