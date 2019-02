“Tres años y dos meses...”. Así anunciaban Layabouts en las redes sociales su vuelta a los escenarios, y es que poco o nada se ha sabido de los madrileños en ese tiempo, del que comentan que les ha servido para reflexionar y observar la música desde otros puntos de vista.



El próximo 22 de Febrero actuarán en la sala Maravillas Club con motivo del aniversario de Club 61 y, como han dejado entrever, será un concierto muy especial en el que tocarán temas de todos sus discos, además de reencontrarse con sus seguidores, que llevaban esperando mucho tiempo noticias de la banda.



Para los que aún no les conozcáis, os contamos que Layabouts son una banda madrileña nacida en 2005 que cuenta con tres discos: Layabouts en 2007 con más sintes y más bailable, pasando después a un punto más oscuro y rockero con sus dos trabajos siguientes …And They Ran Into The Woods (2010) y Savage Behavior (2011).



Os lo recomendamos encarecidamente, al menos si os gusta un rock potente y sin titubeos, como podéis ver en To The End.

Entradas ya a la venta en https://www.wegow.com/artistas/layabouts/