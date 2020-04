Descubre los secretos del “making of” de Viscerals por Pigs x7

“Buenas, bienvenidos a Viscerals. Mucha suerte”. Así introducen los miembros de Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs su Listening Party, presentada por Tim Burgess. Se trata de la tercera que narramos en Crazyminds, una de las muchas que están por venir. Para seguir este evento virtual, basta con seguir el hashtag #TimsTwitterListeningParty, o los tweets de la banda en cuestión.

La de hoy será una experiencia inmersiva en el universo del cuarto álbum de estudio de la banda de rock sucio, Pigs x7: Viscerals:

REDUCER

“Cuando grabé una nota de voz por primera vez de la vaga estructura inicial de Reducer, se guardó automáticamente como Tesco Express -Comienza Johnny Hedley, bajista de la banda. Como resultado, ese fue el título durante un buen tiempo antes de que fuera nombrado correctamente.

Chris (Morley) me mandó un audio por Whatsapp del ritmo introductorio de Reducer. Entonces, tras media hora de improvisación juntos, el tema nació”.

“Había estado escuchando un montón de música psicodélica japonesa basada en guitarras cuando Johnny mandó esas ideas. Creo que el tema acabó siendo como 30% de solos.”-aporta Adam Sykes, guitarrista.

“Conseguimos tocar esta un par de veces en vivo a comienzos de este año. La adrenalina arranca el tempo y es tremendamente divertida de tocar. El ego lo mata todo en realidad. Eso y la guerra nuclear, de la cual nos advirtió Sun Ra” -añade Matt Batty, vocalista de Pigs x7.

RUBBERNECKER

“Fue un proyecto favorito de Sam (Grant) durante bastante tiempo. Yo quería una escusa para probar algunas armonías de guitarra a lo Thin Lizzy y lo conseguí.”- continúa Adam, y Sam le toma la palabra:

“Después de King Of Cowards estaba entusiasmado por hacer un tema con más melodía y más dinámico, pero sin perder su peso cuando la melodía decayera. Las letras de Matt hicieron un trabajo genial en esta canción para crear el ambiente.”

Matt prosigue para explicar lo mencionado anteriormente: “El personaje central de la letra es un payaso. Dentro del circo está rodeado por lo descabellado y lo excéntrico. Esto le inspira para hacerse el tonto para escapar de la realidad. Cuanto más absurdo presencia, más absurdas se vuelven sus actuaciones.”

NEW BODY

“La letra de New Body está basada en otro escenario de un personaje basado en las relaciones tóxicas, la confianza en uno mismo y el empoderamiento para intentar romper los ciclos negativos.”

“Tuvimos la suerte de poder mezclar Viscerals en los estudios Abbey Road (Londres). Nos reunimos en la sesión y New Body fue el último tema en ser masterizado. Quizás algún día escalará hacia su merecido lugar al lado de Wannabe de las Spice Girls.” -Añade Adam.

“Terminé de escribir los riffs de New Body en una silla de escritorio, tomando el sol en el campo francés, usando una guitarra que le había robado a mi sobrino, Thomas. ¡Gracias Thomas!” -confiesa Johnny.

Adam continúa: “Pasamos mucho tiempo repasando la duración de la sección final. Queríamos que se sintiera como si la canción estuviera deshaciéndose. Finalmente, decidimos que la mejor manera de hacerlo era con un buen y anticuado fade out (desvanecimiento).

BLOOD AND BUTTER

“Todo lo abstractos que podemos sonar. Tuve que escribir la letra sobre la marcha con este. Habla del impacto psicológico que la incesante presión del miedo y la negatividad en los medios puede tener en una persona.”- aclara Matt

Sam Grant asegura que querían tener una ‘viñeta’ en el álbum, algo que sirviera como un respiro a la mitad de la canción, y empezaron poniendo a Chris a improvisar con la batería durante media hora para encontrar alguna clase de “momento”.

WORLD CRUST

“Va sobre la rutina diaria y la explotación, pero también sobre la positiva magia de los círculos. – los vínculos y la unidad que la gente puede crear a pesar del sufrimiento. Adam la escribió y es una agitadora de puños” – prosigue Matt.

“Pensé que era hora de que probásemos algo de thrash. Como de costumbre, lo que salió fue una mutación Cronenbergiana de la intención inicial. Un tema pseudo-thrash fortalecido con la voz de Matt. -Explica Adam Sykes.

CRAZY IN BLOOD

“Esos riffs fueron inicialmente enmarcados para un tema psicodélico de media hora de duración en el que había estado trabajando, pero acabó sonando mucho mejor su versión corta.” -Asegura Johnny, y continúa: “Escribí el riff inicial en mis pantalones mientras rockanroleaba frente al espejo. Esto fue poco después de que Chris y yo nos mudáramos juntos. El pobre pasó por mi habitación y presenció brevemente esta parodia.”

“Para la voz en el escribillo estaba soñando con hacer algo entre “We’re Not Gonna Take It” y “TV Party“. Los riffs sonaban juguetones para mí, así que quería encontrar algo vocal que casara con ellos.”- continúa Matt Batty.

HALLOWEEN BOLSON

“Había estado trabajando en esta (canción) durante bastante tiempo antes de grabar -comenta Sam-, pero costó un poco encontrar el arreglo final. El riff del estribillo estilo 7/4 llegó más tarde en la escritura y se convirtió en la clave para hacerlo funcionar.”

“Yo había escrito algo mucho más contenido para este tema. -continúa Adam– Tras darle vueltas durante varios días, nos dimos cuenta de que no estaba funcionando así que, de vuelta en el estudio, vomité algunos “punteos hair metal” y coloqué algunas armonías desmesuradas, porque ¿por qué no?”

“Es extremadamente satisfactorio gritar “Bastards” una y otra vez. La única canción que puedo pensar con esa palabra es Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath y esa es una canción muy buena -añade Matt– he visto algunas críticas que han comparado mi voz con la de David Yow. Él es una gran influencia para mí, así que me quedaré con eso. Gracias.”

“Me entusiasmé cuando Sam presentó este riff y aún más cuando Johnny tocó el bajo con el ritmo de la caja. Retrasé la cruda guitarra todo lo que pude para que, en directo, pudiera tocar esa parte todo el tiempo posible. -añade Adam.

“Están bastante por debajo en la mezcla con una cantidad salvaje de efectos en ellos, pero la parte de la voz es improvisada. Era una oportunidad para abrirse de una forma muy primaria.” -continúa Matt.

HELL’S TEETH

“Este es el petardo “feel good” de Viscerals. Es una oda a los excéntricos, los soñadores y los marginados. Es para aquellos que se niegan a abandonar su imaginación y celebra la unión de las almas rebeldes. Otro tema que costó un tiempo dejar donde estaba. El riff de entrada salió de la nada mientras yo –Sam– hacía la prueba de sonido en Liege en noviembre de 2018. Después tomó varias formas durante seis meses hasta convertirse en lo que es ahora.

