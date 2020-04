Descubre los secretos del “making of” de The Soft Bulletin por The Flaming Lips

The Flaming Lips son una banda americana veterana en esta industria. Con 36 años de carrera y 33 álbumes a la venta, el grupo de Oklahoma ha pasado a ser uno de los más respetados del siglo veintiuno. Desde su primera actuación en un club travesti a tocar junto a Miley Cyrus o Kesha, la trayectoria de The Flaming Lips es de lo más extravagante e interesante. Tras varios grammys y cambios en su formación, su rock psicodélico ha dejado huella.

Anoche, los Flaming Lips se apoderaron de Twitter para participar en la Listening Party de Tim Burgess, cantante de The Charlatans. Esta “fiesta de la escucha” se organiza cada día con la colaboración de todo tipo de bandas, con hincapié en la escena británica. Grandes y pequeñas, de un género u otro, convergen en el mismo punto. De esta manera, la música vuelve a ser la protagonista y se apoya a los artistas en esta situación de confinamiento mediante el streaming de su música. Todo esto usando el hashtag #TimsTwitterListeningParty.

De nuevo, CrazyMinds ha recopilado toda la información facilitada por la banda para unificarla en un comentario canción por canción del álbum The Soft Bulletin. Aquí tenéis el resultado:

Wayne Coyne, cantante de la banda nos introduce el álbum con la explicación de la portada:

“Me topé con la imagen de la portada (de The Soft Bulletin) en una serie de libros de la revista LIFE…. Fue en una sección del libro de tapa dura que hablaba sobre las drogas y (en esa foto) estaban hablando del LSD.

Lo vi probablemente a principios de los años 90… Encontré el libro en una tienda de segunda mano aquí en la ciudad de Oklahoma, pero, para mí, la imagen nunca evocó el LSD… Era algo más introspectivo. Puede que el LSD esté destinado a ser introspectivo, ha.

El título The Soft Bullet estaba inicialmente -digamos 1997, 2 años antes de que el álbum saliera- predestinado a decir de manera abstracta “The Soft Bullet In”, pero afortunadamente en aquel momento pareció más simple y guay que fuera solamente la palabra Bulletin. Pero sabía que me gustaría el nombre para un álbum futuro, así que puse el nombre en un cassette recopilatorio -puede que en 1996- que escuchábamos mucho en nuestra furgoneta.

Yo sabía que a Steven Drodz le gustaba el título, así que empezamos a pensar qué tipo de canciones estarían en un álbum llamado The Soft Bulletin”.

RAZE FOR THE PRIZE

“Dos científicos están compitiendo por la cura, que es el premio. El suyo es ganar… si ello les mata. En un primer momento estaba destinado a ser el tema de apertura para Zaireeka. Como: BLAM, un nuevo mundo ha llegado. Una nueva forma de vivir… Es un comienzo realmente triunfante.

Pero después parecía dejar la canción muuuy rara poniéndola en ese formato hecho polvo de Zaireeka, así que continuamos guardándola.

No fue hasta después de que Zaireeka estuviera terminado que -con gran alivio- comenzamos a captar realmente las vibraciones de lo que estábamos haciendo.

Steven tuvo Raze For The Prize -que no se llamaba así- por un tiempo, y continuó trabajando en los arreglos en su grabadora de cintas de cuatro pistas. Se topó con un sonido de trémolo y yo estaba como: ¡¡oh yeah, ahora lo entiendo!!”

A Spoonful Weighs a Ton

“No tenía TODAS las letras para A Spoonful Weighs a Ton. Fui a cantar el final -en el cual no sabía qué iba a cantar- y empecé… de la nada “the sound they made was love”.

“¡La sacudida en Spoonful sigue conmoviéndome!”- añade Steven Drozd.

“Hubo momentos durante la grabación de Spoonful en los que nos volvíamos demasiado dramáticos con demasiadas excesivas cuerdas y timbales y cosas -continúa Wayne-. Lo cortamos… Estábamos buscando una combinación de: Walt Disney se encuentra con Led Zeppelin”.

THE SPARK THAT BLED

“The Spark That Bled es la perfecta colaboración/combinación de las diferentes maneras que tenemos Steven y yo de hacer canciones. Es literalmente piezas unidas. Tenía tres fragmentos distintos que pensé que contaban el tipo de historia que no puedes dejar pasar. Mis partes eran muy muy sencillas y pensé en diferentes tonos”.

THE SPIDERBITE SONG

“¡Una de las de llorar! Las letras clásicas de Wayne” -comenta Steven.

“The Spiderbite Song: un cuento sobre varios hechos de la vida real” -añade Michael Ivins, bajista de la banda.

BUGGING

“Era una pequeña canción folk que tuve un tiempo… Creo que siempre es bueno tener una canción sobre insectos, le quita seriedad a las cosas. -continúa Wayne Coyne.

WHAT IS THE LIFE

“La manera en que conecta con el tema The Observer era la manera en la que lo teníamos incluso en la primera demo de cuatro pistas y ese pequeño ritmo… puff, poof, puff, poof. A David Fridmann (productor discográfico) le costó un tiempo estar satisfecho con su sonido”.

THE OBSERVER

“Es cursi que yo diga que estoy orgulloso de algo, ¡pero pienso que nos pasamos de nivel con esta! -dice Steven. -La hermosa e inquietante melodía de Wayne, los acordes de Brian Wilson en el medio… Está entre mis favoritos de los que hemos hecho nunca.

WAITIN’ FOR A SUPERMAN

“La línea de apertura de Superman… -dice Wayne– ¿¿¿Se está volviendo pesada??? Os he hecho una pregunta… ¿¿Se está volviendo pesada?? Jesús, una vez que te topas con una línea de apertura tan genial no puedes cagarla.

En aquel momento estábamos tan inmersos en nuestro viaje… Simplemente indulgentes con nosotros mismos y creando nosotros mismos… Pero es la única manera de hacerlo. Estábamos creando música que sabíamos que a NOSOTROS nos gustaba. Pero había veces en las que pensábamos: hemos perdido la cabeza”.

“Toqué la melodía y los acordes todos los días con el antiguo piano hasta que Wayne finalmente me preguntó: “Qué es eso?” -añade Steven.

SUDDENLY EVERYTHING HAS CHANGED

“Esa primera sección alargada es puramente Steven en su forma más expresiva. Es simplemente indescriptible cómo realmente parece como un sentimiento, en vez de sonar a música. Y Steven cogiendo ese último verso y haciéndolo tan introspectivo. Mi demo original sólo tenía cada segmento de voz como los mismos acordes cada vez. Su habilidad de convertir mi narración en algo tan impresionantemente sensible y hermoso…”.

“Wayne siempre dice que el interludio instrumental del medio en Suddelny es lo que suena más Soft Bulletinesco. Fuimos por un ambiente de banda sonora de finales de los 60.”- añade Drozd.

FEELING YOURSELF DESINTEGRATE

“Fue una de las últimas canciones escritas para Bulletin. Verano del 98. Sentimos que habíamos quitado la emoción de las cosas y esto fue casi un paso atrás. Feeling Yourself Desintegrate es una de mis canciones favoritas de Wayne. ¡¡Mi solo de guitarra al final fue la segunda toma!!”.

“Recuerdo llegar con el estribillo y pensar que era simplemente demasiado. Que realmente no quería decirlo en voz alta. Estaba bien decírtelo a ti mismo, pero no puedes decirle eso al mundo.”- añade Wayne Coyne.

SLEEPING ON THE ROOF

“Estaba muy contento con esta. -declara Steven Drozd– Lo sigo estando. Suena cursi, ¡pero estoy muy agradecido con ella! Hay una versión de 20 minutos en un cassette en algún sitio…

El outro de Sleeping: es un refrigerador encendiéndose”.

