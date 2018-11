Descubre a Piroshka, el dream team de los nostálgicos del britpop noventero

Los 90 han vuelto. Y si no, que se lo pregunten a todos los que asistieron este pasado fin de semana al Visor Fest de Benidorm o a aquellos que cada día esperan que Oasis vuelva, Blur lance nuevo disco o Pearl Jam o Radiohead nos visiten en su próxima gira.

Ahora, en pleno año 2018, dos de las bandas que más dieron que hablar en el movimiento britpop del Reino Unido han decidido unir fuerzas y lanzar su primer single conjunto. Se trata de Piroshka, proyecto formado por miembros de Lush, Elastica y Modern English que se presentan con su single Everlastingly Yours.

La canción formará parte de un disco de debut titulado Brickbat que ya fue anunciado por Miki Berenyi de Lush el pasado mes de septiembre, y en el que le acompañan Justin Welch de Elastica, KJ McKillop de Moose y Michael Conroy de Modern English. Todo un dream team para los más nostálgicos del sonido británico de los 90.

Para el disco completo, tendremos que esperar hasta el 15 de febrero, cuando será publicado a través de Bella Union Records. Mientras tanto, disfrutemos de este primer adelanto y esperemos que con su gira miren más allá del Reino Unido y decidan pasarse por, entre otras, algunas ciudades de nuestro país.

Tracklist de Brickbat

1. This Must Be Bedlam

2. Village Of The Damned

3. Never Enough

4. Blameless

5. What’s Next

6. Hated By The Powers That Be

7. Run For Your Life

8. Heartbeats

9. Everlastingly Yours

10. She’s Unreal