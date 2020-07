Derby Motoreta’s Burrito Kachimba llevan su directo a las Furious Sessions

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba continúan arrasando con su nuevo single, El Valle, adelanto del que será su esperadísimo segundo álbum y que verá la luz a principios de 2021. Público y crítica en nuestro país celebrando su regreso, apariciones destacadas en medios de México, Argentina y EE.UU., y casi 100.000 visualizaciones de su fantástico videoclip -en apenas 20 días- avalan el brutal impacto del último y flamante hit de una banda que ha vuelto también a los escenarios en un imponente estado de forma.

Fue la banda revelación de la pasada temporada en nuestro país, Premio Ruido al Mejor Disco Nacional incluido, y este 2020, a pesar de las circunstancias tan difíciles que nos rodean, todo apunta a que será el año de su gran salto a la liga internacional.

Apenas unos meses antes de lanzar su nuevo single, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba ya eran recientemente destacados como Latin Artist on the Rise por la prestigiosa Billboard. O lo que es lo mismo: como el artista latino a seguir este año. No andaba nada desencaminada la cabecera: El Valle, que así se llama el adelanto del que será el esperadísimo segundo LP de la banda sevillana, se estrenaba el pasado viernes 3 de julio y desde entonces su impacto no ha parado de crecer. Dentro y fuera de nuestras fronteras.

Tras este auténtico pepinazo, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba presentan hoy otro estreno para lanzar cohetes: su participación en The Furious Sessions con, precisamente, una grabación en riguroso directo de El Valle. The Furious Sessions es la loable iniciativa emprendida al alimón por los Estudios Sol de Sants y la productora de vídeo R&D Produccions y que, hasta el momento, nos ha entregado memorables directos de artistas como Niño de Elche, Rodrigo Amarante, Christina Rosenvinge, Miles Kane, Za!, Triángulo de Amor Bizarro, Dorian o Femi Kuti, entre muchos otros. No te lo pierdas en la web de El País siguiendo este enlace.