La legendaria banda británica liderada desde hace décadas por Dave Gahan, Martin Gore y Alan Wilder ha anunciado dos nuevos lanzamientos. Depeche Mode publicarán algunos de sus grandes éxitos en dos recopilatorios de singles el próximo 14 de diciembre.

En concreto, se trata de dos box-set que contienen vinilos 12” con los sencillos de dos de sus discos de los 80. De esta forma, los singles de Some Great Reward, de 1984, y Construction Time Again, de 1983, se editarán en el formato mencionado.

Depeche Mode 12" vinyl singles collector's edition box set series continues with release of "Construction Time Again | The 12" Singles" and "Some Great Reward | The 12" Singles" on December 14, 2018. Order now: https://t.co/sCrcihU8uK pic.twitter.com/MNozdtHpHw

— Depeche Mode (@depechemode) November 7, 2018