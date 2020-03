Michael Stipe ha publicado hoy, a través de sus redes sociales, una demo de una nueva canción en la que está trabajando junto a Aaron Dessner de The National. El tema lleva por título No Time For Love Like Now, y supone el tercer single en solitario del que fuese líder de R.E.M, tras Drive to the Ocean y Your Capricious Soul.

El cantante estadounidense ha compartido por el momento un vídeo, grabado en su propio confinamiento actual, en el que interpreta esta canción en absoluta primicia como si estuviese cantándola por primera vez para todos nosotros.

También ha hablado de esta colaboración Aaron Dessner, que ha afirmado lo siguiente: “Michael Stipe ha sido un gran héroe y amigo para mí (y para The National), y nunca en mis sueños más salvajes imaginé escribir canciones juntos, pero aquí está la demo de una en progreso, directamente desde el confinamiento de Michael en su casa, esperando que os levante algo los ánimos. La letra y el sentimiento de esta canción están muy vinculados a esta situación“.

Os dejamos con el vídeo a continuación.

Escucha a Michael Stipe estrenar la demo de una nueva canción

Si quieres escuchar la discografía completa de Michael Stipe en solitario, puedes hacer en plataformas como Apple Music o Spotify.