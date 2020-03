The Vaccines están, como casi todos nosotros, encerrados en su casa, y haciendo memoria entre sus descartes, no han perdido ni un segundo y han querido animar de manera especial a sus fans con una demo inédita regrabada, cada uno desde su hogar, y bajo el título I Never Go Out On Fridays.

Según afirman sobre la canción, “hicimos esta demo hace un par de años y no pensamos que vera la luz, pero recientemente ha adquirido un significado completamente nuevo y queríamos compartirla porque siempre nos ha encantado. Creo que todos veremos la luz del día en algún momento pronto“.

Este tema, por las fechas que nos dan, pertenece a la época de grabación de su último disco Combat Sports, que salió allá por 2018. Y aunque sea en unas circunstancias excepcionales como éstas, siempre es un placer saber de la banda británica, que recordemos, el pasado verano hizo una interesante colaboración con Kylie Minogue.

Escucha una demo inédita de The Vaccines

Si quieres conocer más sobre The Vaccines, puedes escuchar su discografía completa en Apple Music o Spotify.