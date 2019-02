Delorentos vuelven a España con True Surrender

Tras más de 3 años desde su ultima visita a Madrid, la banda irlandesa de indie rock Delorentos nos volverán a hacer viajar a las tierras de la Guinness, los celtas y, sobre todo, la buena música.

Ro, Kieran, Ross y Nial, los integrantes de Delorentos, han pisado muchas veces nuestro país: desde las salas Joy Eslava y But en Madrid, como los festivales Sonorama, Santander Music o el FIB; por lo que ya tienen parte de la nacionalidad conseguida. A sus espaldas llevan, además, varios sold outs en todas partes del mundo, desde México hasta Moscú.

La banda aprovechará esta minigira española para presentar su último trabajo: True Surrender. Este LP, nominado como Disco Irlandés Del Año de los premios RTE; nos ha dejado maravillas como In Darkness We Feel Our Way o In The Moment, sus dos últimos singles. Pero, además, tocarán clásicos ya bien conocidos suyos como S.E.C.R.E.T o Show Me Love.

Gira

Esta gira tendrá únicamente dos paradas en España: Madrid, en la Sala Sol el día 21 de febrero, en la que estarán acompañados de The Royal Flash; y la sala Sidecar de Barcelona, el próximo 23 de febrero, en la que estarán acompañados por Conttra.

Las entradas están a la venta por 15€ + gastos de gestión en los siguientes enlaces:

Madrid, Sala Sol 21-02 -> Entradas aquí

Bcn, sala Sidecar, 23-02 -> Entradas aquí