Deerhunter se suma al cartel del Paredes de Coura

La formación norteamericana Deerhunter son la última confirmación del festival portugués Paredes de Coura, que se celebrará en el pueblo homónimo durante los días 14, 15, 16 y 17 de agosto.

Deerhunter, que acudirán al festival durante la tercera jornada, el día 16, acaban de lanzar Why Hasn’t Everything Already Disappeared?, su octavo álbum de estudio con temas como No One’s Sleeping, Element o la brillante Death in the Midsummer.

Los de Atlanta se sumarán este festival a la larga retahíla de nombres como The National, Boy Pablo, Acid Arab, Kamaal Williams, Father John Misty, New Order, Mitski, Spiritualized, Parcels, Julien Baker, Alice Phoebe Lou, Patti Smith, Krystal Klear, Romare, Flohio, Crumb, Yellow Days, Connan Mockasin, Balthazar, Boogarins y First Breath After Coma.

Hoy es, además, el último día para adquirir los pases generales para el festival a un precio de 84 euros. A partir de mañana, el precio subirá a 94 euros. Se pueden comprar en bol.pt, Ticketea, See Tickets y tiendas como FNAC o El Corte Inglés.