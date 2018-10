Deerhunter estrena nueva canción y anuncia álbum

Tres años después de su última referencia discográfica, con excepción del proyecto Double Dream of Spring, Deerhunter acaban de anunciar nuevo álbum. El sucesor de Fading Frontier llevará de título el ambiguo Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

Este nuevo álbum estará en el mercado el próximo 18 de enero y para ir calentando motores el grupo acaba de estrenar su primer single. Con el nombre de Death in Midsummer, Deerhunter presentan un medio tiempo acompañado de un vídeo de ensoñaciones country bastante acorde al tema.

También podemos confirmar ya algunos detalles del álbum, como que contará con la colaboración de Tim Presley en uno de los temas (Futurism). La nueva referencia de Deerhunter estará producida por Cate Le Bon, Ben H. Allen III, Ben Etter y la propia banda. Por otro lado, contará con diez cortes que puedes comprobar a continuación:

01 Death in Midsummer

02 No One’s Sleeping

03 Greenpoint Gothic

04 Element

05 What Happens to People?

06 Detournement

07 Futurism

08 Tarnung

09 Plains

10 Nocturne

Actualmente el grupo está embarcado en una gira que pasará por Sudamérica y por Estados Unidos, aunque seguramente podamos disfrutar de ellos en nuestro país a partir de primavera.