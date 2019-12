DIIV han unido fuerzas con la cantante y compositora Sarah Beth Tomberlin para interpretar “Words“, una canción del álbum debut de Low de 1994, I Could Live in Hope. En estos momentos, DIIV están presentando su nuevo álbum Deceiver, que publicaron hace un par de meses, mientras que Tomberlin está de gira con su debut del año pasado At Weddings.

Ahora, podemos disfrutar de la versión que han hechos juntos de Words en una reciente sesión para SiriusXMU.