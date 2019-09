Dawes agotan las entradas para su concierto en Madrid

Faltan aún dos meses para esa actuación, pero Dawes ya han agotado las entradas de su concierto en Madrid el 26 de octubre, que tendrá lugar en El Sol y formará parte del ciclo Momentos Alhambra. El resto de su gira es el siguiente: el 24 de octubre, Barcelona (en Razzmatazz y dentro del aniversario de la sala); el 25, Valencia (16 Toneladas); y el 27, Bilbao (Kafe Antzokia).

El cuarteto californiano presentará en este tour los temas de su último disco, “Passwords” (2018), el quinto de su carrera, y repasará lo más destacado de su anterior discografía. Comandado por Taylor Goldsmith, carismático vocalista que en sus conciertos no para de inyectar al público altas dosis de euforia, Dawes es un combo nacido de la colisión de dos líneas analógicas. Por un lado, la de ese folk-pop de base acústica elegante y armonías soleadas que nos remite a la escena de Laurel Canyon (Crosby, Stills & Nash, los primeros Neil Young y Joni Mitchell). Por otro, esa americana con la vibración soul de Gram Parsons y el romanticismo de The Band.

Del encuentro de ambas fuentes hacen manar canciones directas, nada estresadas, con regusto a primera toma. No en vano, su disco de presentación se engendró a partir de unas “jam sessions” al poco de formarse con Conor Oberst (Bright Eyes), Benmont Tench (Heartbreakers) y Chris Robinson (The Black Crowes). Ese debut se tituló “North Hills” (2009), rock de la vieja escuela sonando contemporáneo, más en la cuerda de Band Of Horses que de Fleet Foxes. Su sucesor, “Nothing Is Wrong”, llegó en junio de 2011, con colaboradores estelares como Jackson Browne y Benmont Tench (Heartbreakers). Ahí las canciones se arriman un poco a ese “american rock´n´roll” -en sus propias palabras- que asociamos con Bruce Springsteen, Tom Petty y Bob Seger; Laurel Canyon da un paso lateral. Desde entonces, caminando entre esos dos mundos y con hitos como haber sido elegidos como banda de acompañamiento para sus giras por Robbie Robertson y Jackson Browne, han dado salida a cuatro discos más – “Stories Don´t End” (2013), “All Your Favorite Bands” (2015), “We´re All Gonna Die” (2016) y el al principio citado “Passwords” (2018)- logrando que todos entren en el Top de las listas estadounidenses de rock y de folk (en ese sentido, tanto “All Your Favorite Bands” como “We´re All Gonna Die” alcanzaron el # 1 de las de folk), consolidándose entre los grupos punteros de su país de lo que podríamos llamar la nueva generación del rock-folk clásico.