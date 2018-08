Dave Davies anuncia álbum con material inédito de los 70

El guitarrista de la banda de rock británica The Kinks, Dave Davies, lanzará una colección de canciones como solista. La recopilación incluye una serie de temas inéditos grabados durante la década de los 70: “estoy tan contento de que, después de todo este tiempo, estas pistas se publiquen para ver la luz del día”.

Decade, como se llamará, saldrá a la luz a través de Red River Entertainment/Green Amp el próximo 12 de octubre. “Estas canciones me han estado persiguiendo en silencio para que me reconozcan todos estos años. Por fin puedo presentar con orgullo este álbum ante el mundo”. De momento el sencillo principal de este nuevo disco es Cradle to the grave, publicado en 1973.

Recientemente se reveló una edición especial por el 50 aniversario del álbum Are The Village Green Preservation Society. Asimismo, Ray Davies añadió un posible reencuentro del grupo, lo que supondría ser su primer nuevo álbum tras 25 años.