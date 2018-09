Dan el alta al integrante de Pussy Riot que fue envenenado a principios de mes

Buenas noticias las que nos llegan desde Rusia. Peter Verzilov, el miembro de Pussy Riot hospitalizado desde hace unas semanas en Berlín por envenenamiento, ha sido dado de alta del hospital.

A principios de mes, Verzilov asistió en Moscú al juicio de su compañera Veronika Nikulshina, tras lo que empezó a sentirse realmente enfermo, y por los síntomas, sus compañeros sospecharon que había sido envenenado, algo que se confirmó al llegar al hospital alemán.

Recordemos que el activista fue una de las personas que invadieron el campo de fútbol en el que se disputaba la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, lo que para algunos le puso en el punto de mira. Afortunadamente, y a pesar de que todavía acarrea síntomas como mareos o visión borrosa, parece que la recuperación va por buen camino y está completamente fuera de peligro, ya que como recuerdan sus compañeras en un comunicado, se temió por su vida tras su ingreso.

Además, han compartido una fotografía de Peter hace 6 días cuando todavía no estaba recuperado para celebrar su buena salud actual.

6 days ago! now Peter feels great and they're kicking him out of the hospital 💥💥💥 pic.twitter.com/EkM37eFvMi

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 26, 2018