Damon Albarn ya piensa en el próximo álbum de Gorillaz

Después de publicar Humanz en 2017 y de hacer lo propio este año con The Now Now, parecía que Damon Albarn se olvidaría un tiempo de Gorillaz en el estudio. Y eso sin contar con que el cantante de Blur tiene pendiente recuperar su supergrupo The Good, The Bad & The Queen.

Sin embargo, cualquier seguidor de Albarn sabe que si por algo destaca, es por su hiperactividad musical. Por ello, a nadie debería sorprender lo que el vocalista ha revelado en una entrevista en la cadena de radio australiana Radio FM4. “Tengo otro (álbum de Gorillaz) también, pero sé que no voy a poder ni pensar en grabarlo o sacarlo este año“, ha comentado el músico.

Después, Albarn ha recordado lo mencionado anteriormente, que en octubre va a resucitar su supergrupo junto a Tony Allen, Paul Simonon (The Clash) y Simon Tong (The Verve). Y ha añadido, en referencia al que sería el séptimo disco de Gorillaz, que “si saco tiempo, o si alguien lo quiere, ahí está“. Puedes escuchar a continuación la entrevista realizada a Damon Albarn.