A veces, la colaboración entre grandes artistas no ha llegado a producirse por razones completamente absurdas o poco importantes. Por lo visto, eso es lo que ocurrió exactamente entre Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz entre otros proyectos, y Prince.

Así lo hemos sabido en una de las entrevistas que Albarn está concediendo en radios británicas para promocionar el nuevo disco de Gorillaz, The Now Now, a la venta el próximo 29 de junio.

Según ha revelado el británico, hace años fue invitado por Prince a grabar una colaboración en su mítico estudio Purple One en su residencia de Paisley Park. Sin embargo, decidió rechazar la invitación, pero lo que más os va a sorprender es la razón.

Resulta que Prince tenía como regla inamovible que nadie puede fumar en su estudio de grabación, y esa condición le pareció inaceptable al británico. Según su opinión, si invitas a alguien a tu estudio o a tu casa no le pones ese tipo de condiciones, si no que le aceptas tal y como esa persona es, con sus cosas buenas y sus cosas malas o sino no le invitas.

Por eso mismo, para sentirse absolutamente cómodo, y no tanto por el hecho de poder o no fumar, el líder de Blur no siguió adelante con esta posible suma de genios creativos que siempre nos quedaremos con la duda de cómo habría podido llegar a sonar. Una pena que algo tan absurdo nos haya robado esta posibilidad.