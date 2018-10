Damon Albarn invita a Graham Coxon a tocar “Song 2” durante un concierto de Gorillaz

Este pasado fin de semana, Gorillaz volvió a celebrar su festival Demon Dayz, que en esta ocasión se trasladó a la ciudad estadounidense de Los Ángeles. La banda liderada por Damon Albarn estuvo como siempre muy bien rodeada de amigos y colaboradores, entre los que destacó por ejemplo la participación de George Benson para interpretar el single Humility en directo por primera vez, como nos cuentan desde NME.

Además de los temas de Gorillaz, con especial énfasis en sus dos últimos lanzamientos, Humanz de 2017 y The Now Now del pasado mes de junio, también hubo tiempo para recordar otros momentos de gloria de la carrera de Albarn. El más especial se produjo cuando empezó a interpretar una versión electrónica del mítico Song 2 de Blur, tras lo que presentó en el escenario a su compañero en la banda británica Graham Coxon, que se lanzó en ese momento a tocar la versión de siempre a la guitarra ante la locura de los fans, como podéis ver en el siguiente vídeo.

En cuanto a otros planes del inquieto Albarn, recordemos que se están filtrando la posible fecha de publicación y portada del otro proyecto más, The Good The Bad and The Queen, que está a punto de resucitar y lanzar su segundo disco 11 años después.