Damien Jurado está de vuelta con “Birds Tricked Into Trees”, primer adelanto de su nuevo disco

Para los que echábamos de menos nueva música de Damien Jurado, estábamos deseando escuchar nuevas canciones del artista de Seattle, que lleva una buena racha de un disco al año: The Horizon Just Laughed en 2018 e In The Shape Of a Storm en 2019.

Ahora hemos hemos tenido confirmación oficial de que su nuevo trabajo, que se titulará What’s New, Tomboy? saldrá a la venta esta próxima y ya inminente primavera, concretamente el 1 de mayo. Para no tener que esperar más, hoy ya podemos escuchar un primer adelanto titulado Birds Tricked Into Trees, una canción folk-rock marca de la casa.

En cuanto al disco, Jurado ha asegurado que “dejó de lado usar ciertos instrumentos conscientemente para que sea el propio oyente quien tenga que rellenar ese espacio con sus propias melodías y partes“.

Por ahora, Damien Jurado no tiene parada prevista en nuestro país para presentar este disco, pero esperamos novedades pronto en ese aspecto.

Tracklist del disco

01 “Birds Tricked Into The Trees”

02 “Ochoa”

03 “Alice Hyatt”

04 “Arthur Aware”

05 “Francine”

06 “Fool Maria”

07 “When You Were Few”

08 “Sandra”

09 “The End Of The Road”

10 “Frankie”