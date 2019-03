Crystal Fighters, Tequila o Carolina Durante, entre las nuevas confirmaciones para Sonorama Ribera 2019

Sonorama Ribera está cada vez más cerca y hoy anuncia algunos de los grupos y solistas que se subirán a los escenarios de la 22º edición del festival.

Con esta nueva tanda de confirmaciones llega el nombre de uno de los cabezas de cartel de este año, Crystal Fighters, que darán el único concierto en festivales en España de 2019. Se trata de una de las bandas más destacadas de los últimos años que ha aprendido de las tradiciones más antiguas para hacer música que suena a futuro. Ahora han vuelto con su nuevo trabajo Everything is my family, disco con el que convertirán el escenario principal de Sonorama Ribera en una pista de baile llena de psicodelia.

Otro de los grandes nombres que se suma al cartel de esta edición es la mítica banda capitaneada por Ariel Rot y Alejo Stivel, Tequila, que llegan a Aranda con la gira de despedida que pone punto y final a la trayectoria de esta parte fundamental de la historia del rock en castellano.

Second también se subirá a nuestro escenario principal para presentar su nuevo trabajo Anillos y raíces, 10 temas que se unen al cancionero imbatible que han ido formando tras 7 discos y 12 años sin parar de girar. Otra de las bandas que vuelve al festival arandino para traernos su inconfundible sonido que fusiona la tradición flamenco-coplera con música negra y ritmos propios de la electrónica de vanguardia es Fuel Fandango.

Tras poder disfrutar de su directo el año pasado en la Plaza del Trigo, no podía faltar en esta edición de Sonorama uno de los grupos del momento, Carolina Durante, quienes han revolucionado la escena nacional y en los próximos meses sacarán su primer disco. También estarán este año el trío canario Los Vinagres, que llenarán el festival con su fusión de ritmos latinos y rock de raíces y otros que harán bailar serán Mucho. Por otro lado, los emblemáticos Vancouvers celebrarán su regreso a los escenarios después de 21 años.

También se suman al cartel de Sonorama Ribera 2019 Agoraphobia, Ballena, Basanta, Black Tv, Crudo Pimiento, De Perdidos Al Trío, División Minúscula, Igor Pascual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla Rusa, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants y Veintiuno.

Todos estos nombres se suman a un cartel que ya contaba, entre muchos otros, con Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak, además del gran cabeza de cartel de este año, ACCIÓNCONTRAELHAMBRE.ORG.

Entradas ya a la venta aquí.