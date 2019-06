Crystal Fighters presentarán ‘Gaia & Friends’ en Valencia

Crystal Fighters es una de las primeras acepciones que nos sale al buscar fiesta en el diccionario, es un hecho. Verlos en la época estival por los festivales españoles se ha convertido en una costumbre y cuando no están tocando en alguno perteneciente al Grand Slam español (Primavera Sound, Mad Cool, BBK y FIB) es porque quizás están haciendo sus delicias en algún otro o en las fiestas de alguna localidad, esta vez es el segundo caso el que nos concierne. Y será en Valencia.

Los anglo-españoles han decidido dejarse ver esta vez en el circuito que año tras año se organiza en la capital de la Comunidad Valenciana, conocido como Els concerts de Vivers, que además contará entre otros con Kiko Veneno, Echo & The Bunnymen o La Casa Azul.

Los de Sebastian Pringle aprovecharán pues para presentar su último disco, ‘Gaia & Friends‘, que trae consigo algunos temas de imprescindible escucha como “Boomin’ In Your Jeep” o “Wild Ones”. Por otro lado, y no menos importante, esto se producirá junto a las siempre necesarias canciones que les hicieron llegar donde se encuentran ahora mismo, auténticos himnos de la música, sobre todo para aquellos fans acérrimos como son “You & I”, “Xtatic Truth” o “Love Is All I Got”.

El miércoles 24 de julio, teloneados por Niña Coyote Eta Chico Tornado, tendremos en Els concerts de Vivers alguna de la música más divertida y bailable de la última década, tendremos a los Crystal Fighters.