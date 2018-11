Crystal Fighters incluye cuatro conciertos en España dentro de su próxima gira europea

Después de su exitoso concierto este pasado sábado en el estadio de San Mamés junto a Muse y Berri Txarrak con motivo de los MTV Europe Music Awards, Crystal Fighters se han quedado con ganas de volver a nuestro país y acaban de anunciar las fechas de su nueva gira europea, que incluye conciertos en A Coruña, Barcelona, Madrid y Murcia.

La primera de las fechas será el 7 de marzo en la Sala Pelícano de A Coruña y una semana más tarde será el turno de Barcelona el 13 de marzo en el Poble Espanyol, Madrid el 15 de marzo en el Wizink Center y Murcia el 16 de marzo en el Auditorio Parque Fofo..

Como la propia banda ha anunciado, las entradas no se pondrán a la venta hasta el próximo viernes, pero a través del siguiente enlace han preparado una preventa para sus fans más acérrimos utilizando el código que veis en el post a continuación.

Ey familia, it is time for kindred hearts and minds to reunite! We are back with you live across venues in Europe next year. Tix go on sale everywhere Friday but for you dear Fighters we have early access! Enter the code GO1NHARDER to buy NOW from here: https://t.co/xON11Xpm0Q 🌎 pic.twitter.com/t6qP7Y5Nnh

— Crystal Fighters (@crystalfighters) November 6, 2018