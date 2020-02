Craig David protagonizará la fiesta de inauguración de la tercera temporada de Lagoon Party

Lagoon Party y Hard Rock Hotel Tenerife vuelven a unirse y lo hacen con más fuerza que nunca. Tras el éxito de ediciones anteriores, el hotel tinerfeño volverá a acoger la tercera temporada de este evento que tendrá un total de cinco fechas este año y contará para su fiesta de inauguración con la actuación estelar de Craig David.

El cantante británico viajará hasta Adeje, al sur de Tenerife, para protagonizar la primera sesión de Lagoon Party de 2020 que se celebrará el próximo 6 de junio. Desde su debut con Born to Do It en 2000, Craig David ha logrado convertirse en el cantante de R&B contemporáneo más talentoso de Reino Unido con más de 13 millones de discos vendidos y consiguiendo colocar 13 de sus canciones en el ‘Top 10’ de las listas de singles a nivel mundial.

El artista británico se convertirá así en la primera gran estrella de este proyecto que se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes de las Islas Canarias. La web de Lagoon Party pondrá a la venta el próximo 10 de febrero las entradas para esta fiesta de inauguración que tendrá un aforo limitado y empezará a las dos de la tarde y terminará a las nueve de la noche.

Tras esta primera sesión, Hard Rock Hotel Tenerife celebrará otras cuatro sesiones de Lagoon Party que se celebrarán el 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre y 10 de octubre. Cuatro nuevas fechas que, como ya sucediera en años anteriores, harán que Lagoon Party y Hard Rock Hotel Tenerife se convertirán en la casa de grandes estrellas internacionales de la música. Y es que por el escenario de la laguna artificial de Hard Rock Hotel Tenerife ya han pasado artistas de la talla de Erik Morillo, Nervo, Jucy M, Rudimental, Harry Romero, Fat Boy Slim o Roger Sánchez, entre muchos otros.

Lagoon Party es un proyecto creado por Hard Rock Hotel Tenerife y Green World Festival para impulsar el turismo en la región. Ambas marcas unieron sus fuerzas y posibilidades para llevar hasta el sur de la isla un nuevo concepto de ocio que, desde el primer momento, se ganó la aceptación de los amantes de la música electrónica y que, además, ha logrado convertirse en una referencia dentro del sector turístico de la isla.