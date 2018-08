Courtney Barnett comparte videoclip de “Charity”

La australiana Courtney Barnett ha compartido el videoclip que acompaña al tema Charity, perteneciente al álbum Tell Me How You Really Feel, lanzado el pasado mayo.

Dirigido por Ashley Connor –quien ya trabajara con Angel Olsen o Chairdrift-, el clip nos muestra a Courtney Barnett y a su banda entre bastidores. Rodado durante la estancia de la banda en Toronto, las escenas tratan de mostrarnos el lado más plácido y distendido de un tour. Podemos ver a Courtney y a sus músicos riendo fraternalmente, caminando por la ciudad, como en comunión; en un parque de la ciudad, en la preparación de una entrevista, en un photoshoot… Y bueno, también encima del escenario.

El tema Charity pertenece a Tell Me How You Really Feel, el último álbum de la australiana, el cual viene precedido por el aclamado Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit (2015) y su LP colaborativo junto a Kurt Vile, Lotta Sea Lice (2017).

Según ha anunciado, Courtney Barnett pasará por Europa durante el mes de noviembre, si bien no lo hará por nuestro país.

Dos años repletos de planes

En mayo, la australiana que se hiciese conocida con su disco Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, volvió con las pilas cargadas y nos trajo de nuevo las guitarras a medio camino entre lo luminoso y lo agresivo y la lírica con un mayor peso social sin olvidar el carácter autobiográfico.

Pero eso no quiere decir que estuviese quieta, ya que tan solo un año antes se unió a Kurt Vile para lanzar Lotta Sea Lice, un disco conjunto formado por una mezcla entre temas originales y versiones de artistas como Belly o Jen Cloher que resultó ser una auténtica delicia.

Sigamos disfrutando de su magnífico talento, ahora con este nuevo videoclip, y continuemos confiando en que, antes o después, venga a mostrarnos su actual directo.