Coque Malla contesta con ironía a Vox tras el uso de su música sin permiso

“No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer) mi canción “No puedo vivir sin ti” en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína… Lo digo porque igual han metido un poco la pata.

Pero no se preocupen, señores de Vox, la otra media sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja.

Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual“.



Todo ello, además, acompañado de un breve vídeo en el que les dedica un beso.