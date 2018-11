El cantautor estadounidense Conor Oberst ha compartido dos temas inéditos: No One Changes, y The Rockaways. Ambas canciones están disponibles en formato digital y serán lanzadas en vinilo el 1 de febrero de 2019.

Los dos temas han sido producidas por Oberst junto al productor californiano Bryce Gonzales. Mientras que, en No One Changes, Oberst aparece en solitario junto a su piano, el tema The Rockaways cuenta con la colaboración de su compañero de Bright Eyes, Nathaniel Walcott, al teclado.

Estas dos canciones llegan después de LAX, tema estrenado el mes pasado como parte de la series de Amazon Music “Produced By”, y que figuró además en la banda sonora de la película Juliet, Naked. Los últimos álbumes del artista estadounidense en solitario han sido Ruminations (2016, Nonesuch Records) y Salutations (2017, Nonesuch Records).