El Festival Paredes de Coura sigue perfilando su cartel con pequeñas revelaciones cada una o dos semanas. Hoy ha sido el turno de los londinenses Black Midi y los portugueses Cave Story, que pasan a engrosar la letra pequeña del cartel de este festival que se celebrará en el pueblo de Paredes de Coura entre el 14 y el 17 de agosto.

El cuarteto Black Midi, que estará en la villa portuguesa el 16 de agosto, siempre ha mantenido un “halo misterioso, alejado de las redes y medios de comunicación social”. Su sonido es frenético, de ritmos crudos y agitados.

Por su parte, Cave Story es un trío originario del pueblo portugués Caldas da Rainha, convertido en cuarteto durante la gira de estreno de su primer LP, West, en 2016. Su último disco, publicado el año pasado, es una celebración del punk, como indica su nombre: Punk Academics. El trabajo bebe de numerosas influencias y artistas de este género. Estarán en el festival el día 15 de agosto.

Estos dos nuevos nombres se suman al cartel del Vodafone Paredes de Coura, acompañando así a The National, Boy Pablo, Acid Arab, Kamaal Williams, Father John Misty, New Order, Mitski, Spiritualized, Parcels, Julien Baker, Alice Phoebe Lou, Patti Smith, Krystal Klear, Romare, Flohio, Crumb, Yellow Days, Connan Mockasin, Balthazar, Boogarins, First Breath After Coma, Deerhunter, Jonathan Wilson, Alvvays, Suede, Peaking Lights y Jayda G.