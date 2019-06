Noches del Botánico 2019: 5 conciertos imprescindibles

Esta semana dan comienzo las Noches del Botánico, evento musical que en tan solo tres años se ha convertido en uno de los más valiosos de la capital, tanto por su entorno privilegiado —el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)—, como por un cartel adaptado a gustos, estilos y edades o, sobre todo, por su capacidad para atraer a actos poco frecuentes en España. Entre el próximo 20 de junio y el 31 de julio, más de 30 artistas de dentro y fuera de nuestro país se darán cita en este festival que ha ganado varios premios en los últimos años. De entre semejante cartel, hemos seleccionado cinco actos que no deberías perderte.

Hall and Oates

Martes 2 de julio. Este veterano dúo norteamericano, que se estima vendedor de más de 40 millones de grabaciones a lo largo de su carrera, hará parada en España para vivir una noche nostálgica y cargada de greatest hits. Y es que aunque hayan lanzado nueva música en lo que va de siglo XXI, son los clásicos de anteriores décadas —”You Make My Dreams”, “Private Eyes”, “Maneater”, “Kiss On My List” o “Everytime You Go Away”— los temas que han marcado a varias generaciones y que esperemos que suenen en el botánico para colmar el alma y satisfacer la nostalgia de los allí presentes a base de soul y soft pop.

Beirut / Hindi Zahra

Miércoles 3 de julio. Zach Condon, líder de Beirut, destacaba en 2006 con su multi instrumental Gulag Orkestar, un disco cargado en influencias exóticas que supuso una radiante gota de color al panorama indie de la época. Con el paso de los años, su propuesta se ha consolidado y ha crecido, incorporando sonidos más electrónicos pero sin perder esa esencia capaz de trasladar a uno a los lugares más remotos. Probablemente ocurra así en las Noches del Botánico, donde será una auténtica delicia ver a Condon y a su banda perderse entre un sinfín de texturas, entre lo eléctrico y lo acústico: trompetas, trombones, teclados, bajo, percusión…, para construir una noche inolvidable.

Hindi Zahra, cantante y actriz franco-marroquí, vuelve también a España por primera vez desde 2011 para repasar sus tres álbumes lanzados en los últimos diez años. Entre el indie, el jazz y las músicas del mundo como el flamenco, su refinada y controlada entrega vocal deleitará al público, guiándole entre los más diversos paisajes sonoros.

Roger Hogdson (Supertramp)

Miércoles 24 de julio. Hace cuarenta años que se publicó ‘Breakfast in America’, de Supertramp, y ahora el líder de esta mítica formación se encuentra en gira para celebrar su aniversario. En la que promete ser otra de las veladas más nostálgicas de este ciclo, sonarán temas archiconocidos como “The Logical Song”, “Goodbye Stranger”, “Child of Vision” o el homónimo “Breakfast in America”. Allí podremos comprobar lo bien que ha envejecido la voz de Hogdson entre las deliciosas melodías supertrampianas.

Jane Birkin / OSMM

Miércoles 17 de julio. La mundialmente conocida actriz, modelo, escritora y cantante Jane Birkin llegará a Madrid acompañada de la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid (OSMM) para interpretar el álbum Birkin Gainsbourg, The Symphonic, una recopilación de versiones sinfónicas de sus míticas canciones. Este proyecto, iniciado en 2016, busca conservar y reavivar 25 años de la música del artista francés. Una oportunidad que no se puede pasar por alto. Además, en la primera parte del concierto, la OSMM interpretará el concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo, coincidiendo con el 20º aniversario del fallecimiento del compositor y el 80º aniversario de la creación de esta. Beatriz Fernández será la encargada de la dirección y Daniel Casares, el guitarra solista para la conmemoración.

Russian Red

Miércoles 31 de julio. El de Russian Red será uno de los conciertos más especiales de Las Noches del Botánico: Lourdes Hernández, líder de este proyecto musical, ha planteado la velada “como una especie de comisionado artístico, una pieza creada exclusivamente para esa noche y ese espacio”, donde tomarán parte “artistas de diferentes disciplinas (danza, vídeo, música clásica)”, según relataba hace poco en una entrevista al diario ABC. Este será el primer concierto que ofrezca en España desde 2017 y además, la artista está de aniversario. Su debut, ‘I Love Your Glasses’, veía la luz hace diez años, y la jornada en el Botánico sea una oportunidad para repasar su trayectoria, con temas ya clásicos como “Cigarettes”, “Fuerteventura”, “I Hate You But I Love You” o su conocidísima versión de “Girls Just Want To Have Fun”.