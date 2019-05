El festival referencia de toda España en cuanto a lo que postrock, postmetal, posthardcore, noise y rock experimental, el AMFest, que se celebra en Barcelona, completa ya su cartel anunciando el resto de bandas que le van a dar forma. Y lo cierto es que ha quedado lo que se dice un señor cartel para todos los amantes de estos géneros.

Poco a poco, despacito y con buena letra, ha sido la filosofía de este festival que ha ido creciendo paulatinamente con cada edición, que los ha visto ir desplazándose desde la sala pequeña de Apolo, hasta la grande y finalmente a su ubicación actual, ideal para este tipo de festivales, la sala Fabra i Coats.

Este año los cabezas de cartel son Deafheaven, referencia absoluta del nuevo blackgaze, y que sacaron el año pasado uno de los discos del 2018, lo mismo que Zeal and Ardor, que con su fusión de metal y espirituales negros, se han convertido en una de las grandes esperanzas del género. Pelican, clásicos absolutos del postmetal que estarán dando su único concierto de 2019 en España en el AMFest, los blackgazers franceses liderados por Neige, Alcest, que nos traerán su visión más onírica del blackgaze, y el posthardcore de ambiente más screamo de Touché Amoré.

Pero es que los segundos platos son bandas de un nivel altísimo, como los vascos Lisabö que, tras su retorno el año pasado, se dejarán caer en el festival. Otros que vuelven, como los míticos barceloneses 12Twelve, referencia del postrock en la ciudad condal, estarán también entre las figuras del festival junto a la brutalidad sonora de Daughters.

El festival se completa con bandas como Tides of Man, los japoneses Bo Ningen, el estilo más intimista de The Album Leaf, la locura controlada de Za!, el punk rock de Cocaine Piss, el postrock más clásico de Tides from Nebula, los belgas Brutus, que auguramos serán una de las sorpresas del festival o Ainara LeGardon y sus siempre innovadoras propuestas.

Además, como siempre, el AMFest apuesta por dar visibilidad a las bandas locales que apuestan por estos géneros, así que también podremos encontrar a los barceloneses Foscor, Los Sara Fontan, JJOS, Lume!, Myoboku, Nerobambola, Falç de Metzinera y Puput y completando el cartel Puntalaberinto y los americanos Portrayal of Guilt.

El AMFest se celebrará en Barcelona los días del 11 a 13 de octubre, en la Fabra i Coats. Puedes encontrar más información en la web del festival

Jorge Copano