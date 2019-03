Los días van pasando y la próxima edición del NOS Alive, que tendrá lugar del 11 al 13 de julio en Algés (Lisboa), se va acercando cada vez más. Aunque, eso sí, las confirmaciones del festival luso todavía sigan siendo anunciadas a cuentagotas y las incertidumbres se mantienen.

Sí que es cierto que las principales cartas, aunque no todas, sí que se han puesto ya encima de la mesa por parte de la organización de esta cita musical: The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Vampire Weekend… pero eso no evita que todavía se sigan esperando nuevas noticias.

El pasado mes de diciembre ya hicimos nuestras 5 (+1) apuestas sobre bandas que estarían en Lisboa este 2019, de las cuales ya acertamos Vampire Weekend y Weezer, pero todavía hay algunos interrogantes pendientes.

Lo que sí está claro es cómo está el cartel del NOS Alive 2019 ahora mismo, al cual todavía le falta una trasfusión de nombres pero que ya comienza a conformarse. Y el pop, al menos en el escenario secundario, parece que va a ser una tendencia al alza.

Recordamos que las entradas y abonos para el NOS Alive, festival celebrado en Algés (Lisboa), llevan ya bastante tiempo a la venta e incluso para esta nueva celebración han dado a conocer la posibilidad de adquirir pack con cercanías o pack con acceso al camping.