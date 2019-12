Coldplay logran (otra vez) el Nº1 en Reino Unido con su nuevo disco

Tras irrumpir en el 2000 con el sencillo "Yellow", los Coldplay no tardaron en convertirse en una de las mayores bandas del nuevo milenio. El secreto del éxito del cuarteto liderado por Chris Martin residía en su balance perfecto entre brit-pop introspectivo y canciones épicas de rock de estadios, combinando los elementos más populares de grupos como U2, Radiohead y Oasis con elegantes melodías de su propia cosecha. Coldplay alcanzó el estrellato internacional con sus tres primeros discos, Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002) y X&Y (2005), y durante la década siguiente supo mantenerse en la cima actualizando su sonido con algunos retoques electrónicos en álbumes como Viva la vida (2008), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015) y el EP Kaleidoscope (2017).



Fuente: Apple Music