CocoRosie estrenan su nueva canción “End of the Freak Show”

CocoRosie han roto su silencio por segunda vez este año para pedir a sus fans estadounidenses que no voten por Donald Trump a través de su nueva canción End of the Freak Show, que es en realidad una versión actualizada de su tema de 2016 Smoke ’Em Out.

Para esta variante de su propio tema han vuelto a contar con la voz de ANOHNI, pero además esta vez le suman a Brooke Candy, Big Freedia y Cakes da Killa.

Un 2020 realmente productivo para las hermanas Sierra Rose “Rosie” y Bianca Leilani “Coco” Casady, que recordemos lanzaron Put the Shine On, su primer disco en cinco años, el pasado 13 de marzo.

CocoRosie – End of the Freak Show