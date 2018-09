Cloud Nothings anuncian cuatro fechas en España para el próximo febrero

El cuarteto estadounidense anunciaba recientemente su quinto álbum de estudio, Last Building Burning. La publicación del álbum está confirmada para el próximo 19 de octubre. Además, Cloud Nothings han dado una gran noticia a sus seguidores españoles, ya que la banda dará cuatro conciertos en este país en el mes de febrero.

Recordemos que el grupo compartió el primer adelanto de su cercano disco. The Echo Of The World mostró a las claras que Cloud Nothings han recuperado una versión mucho más agresiva que en su anterior referencia, Life Without Sound.

Este crudo sonido será el protagonista de su vuelta a España en febrero de 2019. Las cuatro citas con Dylan Baldi y compañía son las siguientes: el 21 de febrero en Donostia (Sala Dabadaba), el 22 de febrero en Madrid (Sala 0), el 23 de febrero en Valencia (La Marina de Valencia), y el 24 de febrero en Barcelona (La 2 de Apolo).

Las entradas para el concierto de Barcelona ya están a la venta a un precio de 17€. En el caso de la ciudad guipuzcoana también se pueden conseguir a partir de 14€ a través de la página web del local del evento.