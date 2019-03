Clinic anuncian su primer disco en siete años

La banda inglesa de post punk revival formada en los 80 publicará nueva música este año. Clinic han anunciado un nuevo álbum de estudio, el primero desde Free Reign (2012), que llegará el próximo 10 de mayo vía Domino.

Considerado grupo de culto de la escena experimental británica no fue hasta el año 2000 cuando lanzaron su primer trabajo (Internal Wrangler). Desde entonces, Clinic han editado un total de siete discos, el último de ellos hace siete años. En 2013 lo remezclaron con la ayuda de Oneohtrix Point Never dando como resultado Free Reign II.

La formación ha presentado el primer adelanto de su octava referencia en largo, titulada Wheeltappers and Shunters en referencia a un espectáculo de variedades de los años 70 (The Wheeltappers and Shunters Social Club). El single Rubber Bullets viene acompañado de un videoclip dirigido por Joseph May.

El líder de Clinic, Ade Blackburn, ha comentado en un comunicado sus impresiones en torno al álbum: “Creímos que parecía correcto hacer un divertido álbum para la pista de baile en estos tiempos oscuros y conservadores“.

Wheeltappers and Shunters