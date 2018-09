Clean Bandit anuncian disco con una impresionante lista de colaboradores

Desde luego, hay que reconocer que Clean Bandit sabe rodearse bien a la hora de hacer música. La banda ha anunciado a través de redes sociales que su nuevo disco What Is Love? se publicará el próximo 30 de noviembre, acompañado de un pequeño teaser, y ahora que hemos conocido el listado de colaboradores, os podemos asegurar que es realmente impresionante.

Fandits! Our new album “What Is Love?" is coming on November 30th 💙

we can’t wait to share new music with you very soon! For now you can pre-order your copy here: https://t.co/HXazsWonQw 💙 pic.twitter.com/o9SPa2jDDE

— Clean Bandit (@cleanbandit) September 27, 2018