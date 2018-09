Cines británicos reproducirán el “Back to Black” de Amy Winehouse por el 35° cumpleaños de la cantante

El viernes que viene, 14 de septiembre, Amy Winehouse habría cumplido 35 años, y muchos cines británicos se han puesto de acuerdo para celebrar esta fecha tan redonda. Y es que, aunque parezca mentira, ya han pasado casi 8 años desde la muerte de la diva británica.

Muchos os estaréis preguntando si se emitirá un documental o algún concierto grabado de Winehouse, pero no, será una experiencia inmersiva de puro audio. Las salas de los cines apagarán totalmente sus luces y reproducirán las canciones de Back to Black al completo, de forma que no haya distracción alguna y el público se pueda concentrar en la enorme calidad de la música y la voz de la cantante.

Según los organizadores esta iniciativa, “se trata de dar a los artistas y sus álbumes la atención y el tiempo que se merecen“. Igualmente, están convencidos de que “cuando se apagan las luces, la música suena mucho más intensa“.

Asimismo, todos aquellos que asistan a este evento estarán también colaborando con la fundación que estableció la familia de la cantante para ayudar a todos aquellos jóvenes con problemas con el alcohol y las drogas en nombre de la cantante, para lo que cuentan con el apoyo de la familia.

Si vas a estar por Reino Unido y quieres saber en qué salas se llevará a cabo este evento, puedes consultar el listado completo aquí.